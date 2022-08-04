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Статус временной защиты в ЕС будет действовать до весны 2024, - Стефанишина

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Киев, Четверг 04 августа 2022 18:29
Статус временной защиты в ЕС будет действовать до весны 2024, - Стефанишина Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Для украинских беженцев статус временной защиты в странах Европейского союза будет действовать минимум до весны 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на телемарафоне.

По ее словам, страны ЕС уже переходят на более долгосрочные стратегии для защиты прав украинских беженцев. Эти вопросы обсуждались во время визита еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Мы с ней спланировали несколько моментов, что вместе с Евросоюзом мы будем создавать условия, чтобы наши граждане имели доступ к образованию, медицине, проживания и трудоустройства. Европейская комиссия будет помогать нам с финансированием этих потребностей. Также мы зафиксировали очень важный момент о том, что статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан на территории ЕС будет действовать до весны 2024 года как минимум", - отметила Стефанишина.

Напомним, весной 2022 года из-за российского вторжения Евросоюз предоставил украинцам статус временной защиты сроком на 1 год с возможностью автоматического продления.

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