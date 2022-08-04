Оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс"

Российская армия в ночь на 4 августа выпустила по Одесской области ракету "Оникс". Она разорвалась в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Оккупанты пытались атаковать Одесскую область из временно оккупированного Крыма. Они использовали противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше.