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Оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс"

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Одесса, Четверг 04 августа 2022 12:32
Оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс" Фото: оккупанты выпустили по Одесской области ракету "Оникс" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 4 августа выпустила по Одесской области ракету "Оникс". Она разорвалась в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Оккупанты пытались атаковать Одесскую область из временно оккупированного Крыма. Они использовали противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше.

Напомним, 31 июля оккупанты из Крыма выпустили по Одесской области две ракеты типа "Искандер".

В результате удара в Одесской области возникло сразу несколько пожаров.

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