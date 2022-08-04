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В НАТО заявили о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины

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Утейя, Четверг 04 августа 2022 12:55
В НАТО заявили о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европа переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны. Война России против Украины - это нападение на нынешний мировой порядок, поэтому российскому агрессору нельзя позволить победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТА Йенса Столтенберга.

"В этом конфликте (войне России против Украины - ред.) НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и предотвратить распространение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.

Как он отметил, в интересах Альянса, чтобы российский президент Владимир президент Путин не преуспел в своих амбициях в Украине.

"Мир, где урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, используя военную силу, является более опасным миром для нас. Если Россия выиграет эту войну, то будет подтверждение того, что насилие работает и следующей ее целью могут стать другие соседи Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, как ранее в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, риск войны между Альянсом и РФ существует и назвал условие этого противостояния.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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