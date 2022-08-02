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Новые угрозы и военные учения: как Китай отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

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Азия, Вторник 02 августа 2022 18:34
Новые угрозы и военные учения: как Китай отреагировал на визит Пелоси на Тайвань Фото: в МИД Китая предупредили США из-за визита Пелоси на Тайвань и объявили учения вокруг острова (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Министерстве иностранных дел Китая снова предупредили США о последствиях визита конгрессвумен Нэнси Пэлоси на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД Чжао Лицзяня.

"Мы внимательно следим за маршрутом спикера Пелоси. Ее визит на Тайвань является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности нашей страны, серьезной угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, а также серьезным подрывом китайско-американских отношений", - сказал он.

По его словам, приезд Пэлоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что, в свою очередь, создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Он также призвал США не разыгрывать "тайваньскую карту" для контроля над Китаем.

На фоне этого Управление морской безопасности Китая распространило уведомление о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.

В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещен.

"Мы собираемся провести совместные морские и воздушные учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Мы проведем боевые стрельбы с большой дальности в Тайваньском проливе, эти военные операции нацелены на недавние действия США по "тайваньскому вопросу". КНР также проведет боевые стрельбы в водах у восточного побережья острова Тайвань", - говорится в заявлении восточного военного командования КНР.

Новые угрозы и военные учения: как Китай отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

Как сообщалось, Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

После этого представитель Министерства национальной обороны Китая Тан Кефей завил, что если США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки".

Также РБК-Украина писало, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.

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