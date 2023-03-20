Сі Цзіньпін приїхав до Путіна. Чи вплине це на перебіг війни в Україні

Програма візиту

Літак Сі Цзіньпіна приземлився у столичному аеропорту "Внуково" сьогодні об 11:08.

О 15:30 розпочалася неформальна зустріч китайського лідера з Путіним.

Як повідомили у пресслужбі Кремля, 20 березня глави держав проведуть розмову тет-а-тет, яка продовжиться за неформальним обідом. Теми розмови порушуватимуть "на свій розсуд".

21 березня – основний день візиту голови КНР до РФ. Відбудеться офіційна церемонія зустрічі, переговори у вузькому та розширеному складах, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід.

Зазначимо, Сі Цзіньпін відвідує Росію вперше за 4 роки. Також це його перший закордонний візит після переобрання гна посаду очільника КНР.

Теми переговорів

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що під час зустрічі Володимир Путін та Сі Цзіньпін "торкнуться теми китайської мирної ініціативи щодо України". Також обговорюватимуться "актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм".

Зя свого боку в Китаї назвали метою поїздки Сі Цзіньпіна до РФ "заклик до миру та переговорів".

Спікер МЗС країни Ван Веньбінь заявив, що КНР має намір відстоювати свою нібито "об'єктивну та неупереджену позицію" з міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.

"Мирний план" Китаю для України

Згідно із заявами сторін, частина переговорів лідерів Китаю та РФ буде присвячена "мирному плану" щодо України. Цей документ було оприлюднено МЗС Китаю у річницю повномасштабної війни.

Він складається з 12 пунктів, де відображено бачення КНР шляхів врегулювання конфлікту. Зокрема, у "мирному плані" йдеться про повагу до територіальної цілісності та суверенітету країн, проте жодного разу не згадується слово "війна" і немає заклику до виведення військ РФ з України.

При цьому Пекін закликає до мирних переговорів та виступає проти санкцій.

В Україні та на Заході критично поставилися до оприлюднених мирних ініціатив, оскільки Пекін так і не засудив російське вторгнення.

Санкції та постачання озброєнь

Однією з головних тем зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна може стати обговорення шляхів обходу міжнародних санкцій щодо Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що на зустрічі Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити з Путіним та російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, щоб підтримати продаж та постачання до РФ китайського обладнання.

У цьому контексті експерти звернули увагу на нещодавні повідомлення про продаж російській стороні обладнання з КНР, яке може бути використане у військових цілях, та нещодавні заяви західних осіб про можливість постачання Китаєм летального озброєння до РФ.

Також в ISW припустили, що китайський лідер на переговорах у Москві продемонструє зацікавленість виступити посередником у мирних переговорах між Росією та Україною.

Очікування від візиту

Україна розраховує, що лідер Китаю використовує свій вплив на РФ, щоб підштовхнути її до припинення війни проти України. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, українська сторона уважно стежить за візитом очільника КНР до Росії.

У США скептично налаштовані щодо до поїздки Сі Цзіньпіна в Росію. Речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі припустив, що мирний план, який представлять Путіну, може включати певний тип припинення вогню, який просто дасть РФ перегрупувати свої сили для подальших атак.

Прем'єр Британії Ріші Сунак вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін має використати свій візит до Росії, щоб заохотити російського диктатора Володимира Путіна вивести свої війська з території України.

При цьому він наголосив, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України – не є мирною угодою взагалі.

Перші заяви Сі Цзіньпіна у Москві

До початку переговорів із Путіним китайський лідер висловив сподівання, що візит буде плідним та дасть новий імпульс для партнерської співпраці.

Зокрема, Сі назвав КНР та РФ "добрими сусідами та надійними партнерами". На його думку, розвиток відносин двох країн принесе "не лише вигоду", а й так званий "значний внесок у прогрес усього світу".

"У неспокійному світі Китай готовий із Росією рішуче стояти на варті міжнародного права", - процитували Сі Цзіньпіна російські ЗМІ.

Що говорили Сі Цзіньпін та Путін напередодні зустрічі

Глава Китаю перед поїздкою до Росії озвучив ставлення до ситуації в Україні. У своїй статті Сі Цзіньпін продовжив називати війну "українською кризою" і повторив положення китайського "мирного плану", який був опублікований 24 лютого 2023.

Так, лідер КНР заявив про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати занепокоєння всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи", та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.

Про візит до РФ Сі Цзіньпін розповів, що він спрямований на зміцнення дружби та миру, а російсько-китайські відносини набирають нової сили і є "еталоном міждержавних відносин нового типу".

Російський диктатор Володимир Путін також оприлюднив своє бачення російсько-китайського партнерства. За його словами, відносини двох країн "виступають на чільне місце регіональної та глобальної стабільності, стимулюють економічне зростання, служать гарантом позитивного порядку денного в міжнародних справах".

Крім того, глава Кремля заявив, що Росія нібито готова до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої нею ж війни проти України, але з урахуванням "геополітичних реалій, що склалися".

Переговори Сі Цзіньпіна із Зеленським

Після поїздки до Москви глава КНР може провести переговори із президентом України. Як повідомляє Financial Times, Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському.

Науковий співробітник з Китаю в Chatham House Ю Цзе в коментарі виданню висловив думку, що Сі зробить такий дзвінок, оскільки Китай просто не може дозволити собі стати суперником як США, так і Європи.

Раніше глава України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонні переговори із Сі Цзінпіном.

Якщо дзвінок відбудеться, це буде перший прямий контакт лідерів України та Китаю від початку повномасштабного вторгнення РФ.