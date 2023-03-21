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Голова Мюнхенської конференції про візит Сі до Путіна: "Видно, хто кухар, а хто офіціант"

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 12:25
Голова Мюнхенської конференції про візит Сі до Путіна: "Видно, хто кухар, а хто офіціант" Фото: голова КНР Сі Цзіньпін й російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії є "обмеженим успіхом" для російського диктатора Володимира Путіна. Обидві сторони отримують вигоду одна від одної, однак видно "хто кухар, а хто офіціант".

Про це заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген, пише РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Як пояснив Хойсген, Сі "хоче бачити ослабленого Путіна" в партнерах, а Росія тим часом є "дисконтною заправкою для Китаю", що є важливо для Пекіну.

Для Путіна, зі свого боку, важливо продемонструвати росіянам, що Росія не є нібито ізольованою, особливо після видання ордера на арешт диктатора Міжнародним кримінальним судом. За словами Хойсгена, Путін став "прокаженим для міжнародної спільноти".

Також глава Мюнхенської конференції з безпеки охарактеризував воєнний стан Росії у війні як "поганий".

"Просунути фронт далі територією України їм не вдалося. Під Бахмутом вже кілька місяців тривають бої. Їм не вдається захопити місце, яке не має стратегічного значення", - зауважив Хойсген додавши, що все більш стає очевидним, що Росія також має труднощі з постачанням боєприпасів.

На думку Хойсгена, Сі обережно діє у спробі прив'язати Росію до себе. Китайський лідер не постачатиме росіянам зброю "у значних" обсягах, аби не стати мішенню західних санкцій через надмірну підтримку Москви. Водночас він вважає, що Китай "ніколи не дозволить Путіну використати ядерну зброю".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив мету візиту лідера Китаю до Росії.

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