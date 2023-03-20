Згадали Україну. Путін і Сі Цзіньпін перед зустріччю в Москві написали про відносини РФ і Китаю
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін перед зустріччю у Москві написали статті про відносини їх двох країн. Не обійшлося в них і без згадки про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Сі Цзіньпіня "Російській газеті" та статтю Путіна для видання "Женьмінь жибао".
Що написав Сі Цзіньпін
Початок статті китайського лідера починається із хвалебних висловлювань про те, що його візит до Росії "націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру".
"Я готовий разом із президентом Володимиром Путіним намітити нові плани та заходи в ім'я відкриття нових перспектив китайсько-російських відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії", - заявив Сі Цзіньпін.
Стосовно війни в Україні, то Сі Цзіньпінь у своїй манері не називає це прямо російською агресію, а "українською кризою". Він згадав китайський так званий "мирний план", похваливши його і повторив кілька тез з нього.
Коротко зі слів Сі Цзіньпіня про Україну:
- Китай незмінно займає об'єктивну та неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам. Озвучений мною ряд видінь є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи", та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.
- Опублікована нещодавно "позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання "української кризи". Документ є конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми немає простих рішень.
- Ми переконані, що раціональний вихід із "української кризи" та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі.
Що написав Путін
Російський диктатор теж не пожалкував хвалебних висловів про китайсько-російські відносини. За його словами, вони нібито "виступають наріжним каменем регіональної, та й глобальної стабільності, стимулюють економічне зростання, служать гарантом позитивного порядку денного в міжнародних справах".
Путін цинічно згадав про "повагу до Статуту ООН" та гуманітарних норм, а також знову кинув масу звинувачень у бік Заходу. Що цікаво, у своїй статті диктатор згадав і про готовність до переговорів для завершення війни в Україні, але тут же згадує, що нібито не на основі ультиматумів, які сама ж Москва постійно висуває.
Коротко зі слів Путіна про Україну:
- Вдячні за виважену лінію КНР у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їх передісторії та справжніх причин. Вітаємо готовність Китаю відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи. Як і китайські друзі, ми виступаємо за неухильне дотримання Статуту ООН, повагу до норм міжнародного права, в тому числі гуманітарного. Віддані принципу неподільності безпеки, який брутально порушується блоком НАТО. Глибоко стурбовані безвідповідальними та просто небезпечними діями, здатними підірвати глобальну ядерну безпеку. Не прийнятні нелегітимні односторонні санкції, які мають бути скасовані.
- Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання "української кризи". Однак ще у квітні 2022 року мирні переговори було припинено аж ніяк не нами.
- Майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій, що склалися. На жаль, ультимативні вимоги на адресу Росії говорять лише про відірваність від таких реалій та незацікавленість у пошуку виходу із ситуації.
Нагадаємо, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії запланований на 20-22 березня. Він приїде в Москву на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Як заявила перед цим китайська сторона, Сі Цзіньпін під час візиту в РФ відстоюватиме "об'єктивну й неупереджену" позицію Китаю щодо російсько-української війни та буде просувати необхідність мирного врегулювання.
Натомість міжнародні аналітики вважають, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.
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