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Китай і Росія не мають сили американського лідерства, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 20 березня 2023 22:06
Китай і Росія не мають сили американського лідерства, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Жодна інша країна у світі не має такої мережі союзів та партнерств, як США", - заявив Кірбі.

Він нагадав про те, що під головуванням США відбуваються зустрічі контактної групи щодо допомоги Україні (формат Рамштайн), у яких беруть участь понад 50 країн.

"У цьому сила американського лідерства. І ви не бачите цієї сили в Росії та Китаї. Це дві країни, які не мають такої ж мережі друзів і партнерів", - зазначив чиновник.

Кірбі вважає, що через відсутність підтримки з боку інших країн Росія та Китай намагаються зміцнити відносини. У такий спосіб вони кидають виклик американському лідерству.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 20 березня, у Росії з робочим візитом перебуває глава КНР Сі Цзіньпін.

Він уже провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони мали обговорити китайський "мирний план".

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