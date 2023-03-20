Китай і Росія не мають сили американського лідерства, - Білий дім
Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
"Жодна інша країна у світі не має такої мережі союзів та партнерств, як США", - заявив Кірбі.
Він нагадав про те, що під головуванням США відбуваються зустрічі контактної групи щодо допомоги Україні (формат Рамштайн), у яких беруть участь понад 50 країн.
"У цьому сила американського лідерства. І ви не бачите цієї сили в Росії та Китаї. Це дві країни, які не мають такої ж мережі друзів і партнерів", - зазначив чиновник.
Кірбі вважає, що через відсутність підтримки з боку інших країн Росія та Китай намагаються зміцнити відносини. У такий спосіб вони кидають виклик американському лідерству.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 20 березня, у Росії з робочим візитом перебуває глава КНР Сі Цзіньпін.
Він уже провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони мали обговорити китайський "мирний план".
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