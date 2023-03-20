Китай і Росія не мають сили американського лідерства, - Білий дім

Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Жодна інша країна у світі не має такої мережі союзів та партнерств, як США", - заявив Кірбі.

Він нагадав про те, що під головуванням США відбуваються зустрічі контактної групи щодо допомоги Україні (формат Рамштайн), у яких беруть участь понад 50 країн.

"У цьому сила американського лідерства. І ви не бачите цієї сили в Росії та Китаї. Це дві країни, які не мають такої ж мережі друзів і партнерів", - зазначив чиновник.

Кірбі вважає, що через відсутність підтримки з боку інших країн Росія та Китай намагаються зміцнити відносини. У такий спосіб вони кидають виклик американському лідерству.