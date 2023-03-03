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Китай все ще розглядає можливість надання зброї Росії, - Білий дім

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П'ятниця 03 березня 2023 21:40
Китай все ще розглядає можливість надання зброї Росії, - Білий дім Фото: координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Китай все ще може піти на ескалацію та надати летальну військову допомогу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, яку приводить CNN.

"Ми не віримо, що вони зняли цю тему з обговорення", - сказав Кірбі.

За його словами, Китай все ще розглядає можливість надання військової допомоги Росії.

Кірбі також зауважив, що Китай та РФ не ухвалили рішення "рухатись вперед" у питанні військових поставок.

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

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