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В МЗС України назвали очікування від візиту глави Китаю до Росії

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Понеділок 20 березня 2023 13:59
В МЗС України назвали очікування від візиту глави Китаю до Росії Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Україна очікує, що лідер Китаю Сі Цзіньпін використає свій вплив на Росію для того, аби підштовхнути її до припинення війни проти України.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна уважно стежить за візитом лідера Китаю до Росії.

"Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України", - сказав Ніколенко.

До того ж, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив під час телефонної розмови зі своїм китайським колегою минулого тижня, що відновлення територіальної цілісності України має бути стрижнем усіх дипломатичних зусиль.

"Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм для відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у статуті ООН, та останньої резолюції ГА ООН з цього питання", - додали в МЗС.

Зазначимо, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь вже прилетів до Москви. Він має зустрітися з Путіним о 15:30 за київським часом.

У Китаї зазначають, що візит Сі Цзіньпіна має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам".

При цьому міжнародні аналітики вважають, що Сі може обговорити з Путіним схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.

До того ж, лідер Китаю може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним.

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