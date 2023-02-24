Зеленський планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави України.

"У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війни", - заявив президент.

За його словами, Україна зацікавлена у збереженні економічних відносин.

"Китай поважає територіальну цілісність, значить повинен зробити все, щоб Росія вийшла з наших територій", - додав Зеленський.