Генсек НАТО закликав Пекін не передавати зброю Москві

Сьогодні, 21 березня, генеральний секретар НАТО звернувся до Китаю з закликом не передавати зброю до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами генсека, на цей момент в НАТО немає доказів, що Росія отримає зброю від Китаю, проте, він повідомив, що в альянсі бачили признаки того, що це питання між країнами могло обговорюватись.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку Росії, і це питання, яке розглядається в Пекіні китайською владою", - сказав він.

Генсек також наголосив, що передача зброї до РФ означатиме підтримку російської війни з боку Китаю.

"Китаю не слід передавати Росії летальну зброю. Це означало б підтримку незаконної війни ", - наголосив Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі.

Нагадаємо, сьогодні генсек заявив, що Китай має почати розуміти Україну і зв'язатися особисто із Зеленським.

Додамо, що сам Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що хотів би особисто переговорити з лідером Китаю.

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