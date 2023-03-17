ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сі Цзіньпін повинен закликати Путіна завершити війну під час візиту, - речник Сунака

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 14:50
Сі Цзіньпін повинен закликати Путіна завершити війну під час візиту, - речник Сунака Фото: голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова КНР Сі Цзіньпін повинен використати свій візит до Росії, щоб заохотити російського диктатора Володимира Путіна вивести свої війська з території України.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, будемо вітати це", - заявив речник Ріші Сунака.

Речник прем'єр-міністра Британії додав, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України - не є мирною угодою взагалі.

"Тому ми будемо продовжувати закликати Китай, як ми це робили раніше, приєднатися до інших країн світу і закликати Путіна вивести свої війська", - додав речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з заявою Кремля, голова КНР відвідає Москву 20-22 березня. Під час візиту він проведе переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Китай Війна в Україні
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати