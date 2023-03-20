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Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - FT

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Понеділок 20 березня 2023 11:33
Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - FT Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначимо, якщо лідери України та Китаю все ж поспілкуються, це буде перший прямий контакт Сі із Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії.

"Я думаю, що він (Сі - ред.) зробить дзвінок. Китай просто не може дозволити собі стати суперником як США, так і Європи", - сказав старший науковий співробітник Азіатсько-Тихоокеанської програми з Китаю в Chatham House Ю Цзе.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь вже прилетів до Москви.

Додамо, що китайська сторона зазначала, що Сі Цзіньпін під час візиту в Моску відстоюватиме "об'єктивну й неупереджену" позицію щодо російсько-української війни та буде просувати необхідність мирного врегулювання.

Натомість міжнародні аналітики вважають, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.

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