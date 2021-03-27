Семенченко отправили в СИЗО, а на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих: новости за 26 марта

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 26 марта, - в материале РБК-Украина.

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Без права залога. Суд отправил Семенченко в СИЗО

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко. Суд отправил Семенченко под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Семенченко подозревают в создании частной военной компании, однако сам экс-нардеп отрицает обвинения. В то же время журналисты "Слидство.Инфо" заявили, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.

Второго фигуранта дела агента НАБУ Евгения Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.

Эскалация на Донбассе. Четверо погибших, огонь в ответ и консультации с "Нормандией": все подробности

Днем 26 марта в результате вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, а еще двое - получили ранения. На обострение уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Подробнее о сегодняшнем обострении - в материале РБК-Украина.

Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину

В ООН 47 стран по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции "Территориальная целостность Украины" выступили с совместным заявлением. Они признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

В резолюции, которая была принята 27 марта 2014 года, международное сообщество подтвердило свою полную поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Главам общественной организации Медведчука "Украинский выбор" объявили подозрения

Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Подозрения сообщили Александру Синявскому, Ивану Комелову и Александру Слюсаренко.

"Нафтогаз" установил цену на газ для своих клиентов на апрель

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в апреле 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем, февралем и мартом.

Кроме того, цена на газ для клиентов "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды" составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В Египте столкнулись два пассажирских поезда: более 30 человек погибли

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли как минимум 32 человека, 165 получили ранения.

Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг из-за того, что поезд, который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку. Неизвестные задействовали в поезде стоп-кран. Как только он остановился, его сзади ударил другой поезд. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Затор в Суэцком канале: мировая торговля теряет 400 млн долларов в час

Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Через канал проходит порядка 12% всех глобальных поставок.

Напомним, 24 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на маршруте образовались огромные пробки судов.

Беларусь окончательно лишили права выступать на Евровидении

Беларусь отстранили от участия в Евровидении-2021, которое проведут с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), так как новая заявка от страны - другой трек тех же артистов - тоже могла бы подорвать репутацию конкурса. В Европейском вещательном союзе отметили, что новая композиция группы "Галасы ЗМеста" из Беларуси, которую Белтелерадиокомпания отправила вместо прошлой скандальной песни "Я научу тебя!", тоже не соответствует правилам песенного конкурса.

После внимательного изучения нового трека организаторы пришли к выводу, что трек "также нарушает правила конкурса" и мог "нанести вред репутации".

После сильного потепления в Украину нагрянет штормовой циклон: где испортится погода

Погода в Украине на выходных, 27 и 28 марта, останется довольно теплой, однако на смену солнцу и ясному небу придут значительные осадки из-за штормового циклона, и большую часть территории страны зальют дожди.