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Беларусь окончательно лишили права выступать на Евровидении: новую песню тоже "запороли"

Новина українською → Нидерланды, Пятница 26 марта 2021 22:47
Беларусь окончательно лишили права выступать на Евровидении: новую песню тоже "запороли" Фото: Евровидение 2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Владимир Костырин

Беларусь отстранили от участия в Евровидении-2021, которое проведут с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), так как новая заявка от страны - другой трек тех же артистов - тоже могла бы подорвать репутацию конкурса.

Об этом 26 марта заявили на сайте Евровидения.

В Европейском вещательном союзе отметили, что новая композиция группы "Галасы ЗМеста" из Беларуси, которую Белтелерадиокомпания отправила вместо прошлой скандальной песни "Я научу тебя!", тоже не соответствует правилам песенного конкурса.

После внимательного изучения нового трека организаторы пришли к выводу, что трек "также нарушает правила конкурса" и мог "нанести вред репутации".

"EBU и Контрольная группа, управляющий совет Конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что конкурс не будет использован и не нанесет вред репутации", - говорится в заявлении.

В итоге Беларусь окончательно потеряла право принимать участие в конкурсе в этом году

"Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", - резюмировали организаторы.

Отметим, что название этой песни представители Белтелерадиокомпании решили не разглашать.

Ранее сообщалось, что букмекеры изменили прогноз и назвали новых фаворитов конкурса Евровидение 2021.

Также мы писали о том, что недавно украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе.

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