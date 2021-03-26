Агента НАБУ арестовали под залог в 5 млн гривен в деле "ЧВК Семенченко"

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому по делу о создании ЧВК агента НАБУ Евгения Шевченко. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 5 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Службе безопасности Украины.

В случае неуплаты залога, Шевченко будет находиться в СИЗО до 24 мая.

Как сообщают "Граты" , Шевченко взяли под стражу сразу в зале суда. Он заявил, что у него нет денег на залог, однако он рассчитывает на помощь друзей.

"Шевченко уже, по Семенченко сейчас будет", - сказал источник.

Напомним, СБУ прекратила деятельность военизированного формирования, в его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Позже агент НАБУ Евгений Шевченко, которого подозревают в создании ЧВК, опроверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что за последние три года один раз был на базе охранной компании, созданной Семенченко.

Кроме того, СБУ рассматривает ЧВК Семенченко как угрозу вербовки наемников.

"Факт создания ЧВК на территории иностранного государства мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренной статьей "наемничество", лицами, которые входили в состав этого НВФ, в том числе Семеном Семенченко", - заявил он.