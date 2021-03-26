Подозрения главам организации Медведчука "Украинский выбор": стали известны фамилии

Прокуроры сообщили о подозрении трем главам инициативных групп общественной движения Виктора Медведчука "Украинский выбор - Право народа". В частности, подозрения сообщили Александру Синявскому, Ивану Комелову и Александру Слюсаренко.

Об этом сообщили источники РБК-Украины в прокуратуре.

Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации "Украинский выбор". Синявский также был активистом этой ячейки.

Как отметили правоохранители, им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины за участие в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение незаконного вооруженного формирования, другой - был руководителем подразделения "Славянский щит".