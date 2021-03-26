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Подозрения главам организации Медведчука "Украинский выбор": стали известны фамилии

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 10:32
Подозрения главам организации Медведчука "Украинский выбор": стали известны фамилии Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Прокуроры сообщили о подозрении трем главам инициативных групп общественной движения Виктора Медведчука "Украинский выбор - Право народа". В частности, подозрения сообщили Александру Синявскому, Ивану Комелову и Александру Слюсаренко.

Об этом сообщили источники РБК-Украины в прокуратуре.

Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации "Украинский выбор". Синявский также был активистом этой ячейки.

Как отметили правоохранители, им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины за участие в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение незаконного вооруженного формирования, другой - был руководителем подразделения "Славянский щит".

Напомним, вчера стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук.

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