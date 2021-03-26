Столкновение поездов в Египте: число пострадавших значительно возросло

В Египте число пострадавших в результате столкновение двух пассажирских поездов на юге страны возросло до 165. Также известно о 32 погибших.

"32 человека погибли и 165 получили ранения в результате столкновения двух поездов на юге Египта в пятницу", - сообщило министерство здравоохранения Египта.

Как сообщается, авария произошла сегодня в городе Тахта провинции Сохаг из-за того, что поезд, который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку. Неизвестные задействовали в поезде стоп-кран. Как только он остановился, его сзади ударил другой поезд. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.

В настоящее время идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.