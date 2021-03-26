Эскалация на Донбассе. Четверо погибших, огонь в ответ и консультации с "Нормандией": все подробности

Днем 26 марта в результате вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, а еще двое - получили ранения. На обострение уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Подробнее о сегодняшнем обострении - на РБК-Украина.

Что случилось

Сегодня позиции ООС вблизи Шумов попали под обстрел из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела четверо военных погибли, а двоих эвакуировали с ранениями.

Среди погибших военнослужащих - подполковник Сергей Коваль с Каменца-Подольского и боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич.

Как рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, украинская сторона 9 раз пыталась остановить обстрелы вблизи Шумов, потому этот обстрел он считает провокацией.

Срочное заседание подгруппы ТКГ

После обострения ситуации на Донбассе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Представители ОБСЕ уже дали свое подтверждение, но согласия российской стороны еще ждут.

Если российская сторона согласится, то заседание подгруппы ТКГ состоится уже завтра, 27 марта.

Зеленский хочет поговорить с "нормандской четверкой"

На обстрел вблизи Шумов отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства констатировал, что с начала 2021 года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Он заявил, что планирует провести разговор с лидерами "нормандской четверки" и поручил срочно провести встречу советников в нормандском формате.

"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки", - заявил он.

Глава государства также призвал "нормандскую четверку" и международных партнеров помочь с урегулированием ситуации на Донбассе.

На Донбасс вылетел глава Генштаба

Президент также поручил главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно отправиться в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы выяснить все обстоятельства сегодняшнего обстрела.

По словам главы государства, Хомчак уже вылетел на место сегодняшнего обстрела.