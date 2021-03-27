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После сильного потепления в Украину нагрянет штормовой циклон: где испортится погода

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 06:38
После сильного потепления в Украину нагрянет штормовой циклон: где испортится погода Коллаж РБК-Украина: погода в Украине
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине на выходных, 27 и 28 марта, останется довольно теплой, однако на смену солнцу и ясному небу придут значительные осадки из-за штормового циклона, и большую часть территории страны зальют дожди.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Укргидрометцентра.

В субботу, 27 марта, сухо и тепло будет везде.

  • В северных регионах днем температура воздуха будет колебаться в пределах +11... +13 градусов, в темное время суток ожидается около 0... +2 градусов.
  • В восточных областях столбики термометров днем покажут около +10... +12 градусов, а ночью ожидается около -2... 0 градусов.
  • В южных регионах температура воздуха днем составит около +10... +13 градусов, ночью прогнозируется от -1 до +1 градуса.
  • В западных регионах столбики термометров днем будут колебаться между +12 и +15 градусами, а ночью температура упадет до -2... 0 градусов.
  • В центральных регионах днем температура воздуха составит +11... +13 градусов, ночью от 0 до +2 градусов.

После сильного потепления в Украину нагрянет штормовой циклон: где испортится погода

Погода в Украине 27 марта - карта (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 28 марта, ситуация резко изменится - дожди зальют большую часть Украины (снег ожидается в Карпатах), а без осадков будет только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

  • Температура воздуха в северных областях ожидается днем около +9... +12 градусов, ночью от -1 до +3 градусов.
  • В восточных областях столбики термометров покажут +8... +11 градусов днем, а ночью будет от -1 до +4 градусов.
  • В южных регионах температура воздуха ожидается днем около +10... +12 градусов, ночью от +1 до +4 градусов.
  • В западных областях температура воздуха чуть снизится - днем прогнозируется в среднем от +6 до +9 градусов, ночью термометры покажут от +1 до +5 градусов.
  • В центральных регионах столбики термометров будут колебаться в пределах +9... +12 градусов, ночью ожидается около 0... +2 градусов.

После сильного потепления в Украину нагрянет штормовой циклон: где испортится погода

Погода в Украине 28 марта - карта (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на апрель, и предупредили о заморозках и частых осадках.

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