Локдаун в Украине: в Минздраве назвали условие прекращения работы транспорта

Кабинет министров Украины может остановить транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения .

Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель, отметил министр.

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию",- добавил Степанов.

Напомним, о возможном пике эпидемии коронавируса до этого говорил глава профильного медицинского комитета Михаил Радуцкий. Он прогнозировал пик эпидемии в ближайшие недели.

Добавим, в Украине каждый день растет количество новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрировали 18 132 новых заболевших. Это наибольший показатель с начала эпидемии в стране.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Курт Волкер рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом НАТО.

В том же выпуске Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал слова Джо Байдена о Владимире Путине, а также назвал президента РФ "бешеной собакой".

Кроме того, в эфире Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вспышку заболевания COVID-19 в Украине и рассказал о "британском штамме" вируса.

А Виталий Кличко, Андрей Садовый и Игорь Терехов рассказали о ситуации большого количества больных COVID-19 в их городах.

Также стало известно, что думают киевляне о трансплантации органов в Украине.