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Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 23:47
Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В ООН 47 стран по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции "Территориальная целостность Украины" выступили с совместным заявлением. Они признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В резолюции, которая была принята 27 марта 2014 года, международное сообщество подтвердило свою полную поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

"Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны.

"Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которое свидетельствуют о пренебрежении им ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям", - добавили в заявлении.

В ООН призвали Россию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму.

Напомним, Россию призвали допустить представителей ООН и ОБСЕ на Донбасс.

Ранее США в ООН заявили, что за семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации и призвали прекратить репрессии.

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