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"Нафтогаз" установил цену на газ для своих клиентов на апрель

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 16:04
"Нафтогаз" установил цену на газ для своих клиентов на апрель Фото: газ в апреле будет стоить 6,86 грн/куб. м (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в апреле 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем, февралем и мартом.

Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, цена на газ для клиентов "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды" составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По данным пресс-службы компании, по состоянию на сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.

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