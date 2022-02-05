Сбой "Киевстара", Twitter против Германии и обновление Telegram. Главное из мира технологий

Сбой в работе сети"Киевстар"

В течение нескольких часов, абоненти "Киевстара" столкнулись с рядом проблем. Как оказалось позже, причиной сбоя было обновление программного обеспечения. Оператор довольно быстро решил этот вопрос и пообещал компенсацию собственным клиентам из-за временных неудобств.

"Мы будем начислять компенсацию абонентам у которых были эти проблемы: или дополнительные минуты на звонки на другие сети, или же дополнительный пакет мегабайт в зависимости от того какими тарифными планами они пользуются. Большинство абонентов получат минуты для звонков", - рассказал PR-специалист Александр Фесенко.

Twitter оспаривает закон Германии

Социальная сеть обратилась в суд из-за требования Германии о передачи конфиденциальных данных пользователей полиции. Согласно новому закону, страна требует удалять незаконный контент и делиться данными людей, которые подозреваются в уголовных преступлениях.

Согласно решению суда, Twitter будет передавать личные данные только тогда, когда совершение преступления будет доказано.

"В частности, мы обеспокоены тем, что обязательство активно делиться данными о пользователях с правоохранительными органами заставляет частные компании брать на себя роль прокуроров, сообщая правоохранителям личные данные клиентов даже при отсутствии противоправных действий", - заявил один из представителей социальной сети.

Британия планирует научить искусственный интеллект воспринимать мир, как человек

Компания CausaLens планирует и дальше развивать прогностическую нейросеть после финансирования в размере 45 млн долларов. Искусственный интеллект способен прогнозировать результат без специалиста по анализу данных.

Как отметил генеральный директор компании Дарка Матовский, стартап планирует научить нейросеть воспринимать мир, как это делает человек.

Сегодня же услугами CausaLens пользуются работники сферы здравоохранения и даже Агентство общественного здравоохранения, чтобы понять, почему некоторые люди игнорируют вакцинацию против коронавируса.

Telegram выпустил крупное обновление

У Telegram получилось новое масштабное обновление.

Что же нового:

мессенджер получил функцию видеостикеров;

обновил функцию реакции на сообщения и публикации;

увеличил список эмодзи для реакций;

изменил настройки навигации между предыдущими чатами;

исправил ряд ошибок.

Павел Дуров раскритиковал мессенджер-конкурента WhatsApp

В течение четырех лет стартап Boldend разрабатывал инструменты для взлома мессенджера WhatsApp. Это было необходимо для якобы борьбы с кибервойной.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что техническая команда WhatsApp абсолютно некомпетентна, раз допустила столь серьезные проблемы с безопасностью мессенджера.

"Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна. Telegram, как гораздо более современный IM-клиент, никогда не имел таких серьезных проблем с безопасностью", - заявил Дуров.

В сеть попал список цен на новые флагманские модели Samsung Galaxy S22

Как отметил инсайдер Джон Проссер, цены на флагманские модели Samsung Galaxy S22 будут начинаться от 799 долларов:

базовый Galaxy S22 - 799 долларов (22,7 тысячи гривен);

Galaxy S22+ - 999 долларов (28,3 тысячи гривен);

Galaxy S22 Ultra - 1199 долларов (34 тысячи гривен).

Анонс Galaxy S22 запланирован на 9 февраля, а продажи начнутся уже через несколько недель.

Apple расширила список эмодзи

Новые смайлики станут доступными уже после установки обновления iOS 15.4.

В список эмодзи добавили:

смайлик, который плавится;

беременные персоны;

сложенные в сердце руки;

рукопожатие;

рентген;

диско-шар;

мыльные пузыри;

символ хамса.

Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны в 2020 году

Согласно данным аналитиков, рейтинг возглавил iPhone 14. Второе место занимает Samsung Galaxy S22, презентация которого ожидается уже 9 февраля, а третье - Apple iPhone SE 3. Другие же места заняли смартфоны китайских компаний:

Vivo V23

Xiaomi 12

Oppo Reno 7

OnePlus 10

Realme GT 2

Nokia X50

Honor Magic 3

Ученые зафиксировали двух рекордсменов среди молний

Рекорды были зафиксированы в Уругвае и северной части Аргентины в 2020 году. Тогда длительность вспышки составляла аж 17,102 секунды.

Тем временем в США зарегистрировали самую длинную молнию - 768 километров.

Ученые предупредили о том, что рекорды никоим образом не связаны с изменениями климата.

Илон Маск признался в любви к серии игр Halo

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал Halo Infinite любимой игрой. После этого заявления с ним связался глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг и предложил предпринимателю коллаборацию игры с Tesla.

По мнению последнего, сообщество было бы радо увидеть кастомизированную версию автомобиля Cybertruck в стиле космической серии о приключениях Мастера Чифа.