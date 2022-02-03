"Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети. Какая компенсация ждет абонентов

Сегодня, 3 февраля, абоненты "Киевстар" столкнулись с временным масштабным сбоем в работе оператора. Компания уже подготовила компенсацию за временные неудобства.

В комментарии для РБК-Украина, директор по корпоративным коммуникациям "Киевстар" Анна Захараш отметила, что сбой фиксировался с 8 до 10 часов утра. Клиенты "Киевстара" не могли дозвониться внутри сети. Также сбой задел работу и контакт-центра.

"Причина технического сбоя - обновление программного обеспечения, причину максимально быстро устранили, услуги восстановлены", - сообщила Захараш.

В то же время как отметил PR-специалист Александр Фесенко, компания подготовила компенсацию собственному клиенту за временные неудобства. Речь идет о дополнительных минутах на звонки или же пакете мегабайтов.

"Мы будем начислять компенсацию абонентам у которых были эти проблемы: или дополнительные минуты на звонки на другие сети, или же дополнительный пакет мегабайтов в зависимости от того какими тарифными планами они пользуются. Большинство абонентов получат минуты для звонков", - рассказал Фесенко.

Компенсация за технический сбой будет начислена автоматически.

"Компания приносит извинения за эту ситуацию и благодарит абонентов за понимание", - добавляет пресс-служба "Киевстара".