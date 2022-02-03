ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети. Какая компенсация ждет абонентов

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 14:02
"Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети. Какая компенсация ждет абонентов Фото: "Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети (kyivstar.bistrozaim.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Сергей Сурепин

Сегодня, 3 февраля, абоненты "Киевстар" столкнулись с временным масштабным сбоем в работе оператора. Компания уже подготовила компенсацию за временные неудобства.

Подробности сбоя в сети "Киевстар" - в материале РБК-Украина.

В комментарии для РБК-Украина, директор по корпоративным коммуникациям "Киевстар" Анна Захараш отметила, что сбой фиксировался с 8 до 10 часов утра. Клиенты "Киевстара" не могли дозвониться внутри сети. Также сбой задел работу и контакт-центра.

"Причина технического сбоя - обновление программного обеспечения, причину максимально быстро устранили, услуги восстановлены", - сообщила Захараш.

В то же время как отметил PR-специалист Александр Фесенко, компания подготовила компенсацию собственному клиенту за временные неудобства. Речь идет о дополнительных минутах на звонки или же пакете мегабайтов.

"Мы будем начислять компенсацию абонентам у которых были эти проблемы: или дополнительные минуты на звонки на другие сети, или же дополнительный пакет мегабайтов в зависимости от того какими тарифными планами они пользуются. Большинство абонентов получат минуты для звонков", - рассказал Фесенко.

Компенсация за технический сбой будет начислена автоматически.

"Компания приносит извинения за эту ситуацию и благодарит абонентов за понимание", - добавляет пресс-служба "Киевстара".

Напомним, РБК-Украина писало о масштабном сбое в работе "Киевстара".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар
NEWS
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"