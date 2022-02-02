Илон Маск назвал самую любимую видеоигру
Предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал свою любимую игру. Он рассказал о своих впечатлениях от Halo Infinite.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ComicBook.
Глава компаний Tesla и SpaceX поделился своими соображениями в собственном Twitter-аккаунте. На этот же раз он признался в любви к Halo Infinite. В то же время это не впервые когда он посвящает свои публикации этой игре.
Halo Infinite campaign is good— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2022
Сразу же после твита Маска - к миллиардеру обратился глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг, предложивший предпринимателю коллаборацию. По словам Гринберга, сообществу необходим кастомизированый под стиль Halo - автомобиль Cybertruck.
Appreciate you taking the time to drop by Zeta Halo! Always good to see you suit up. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7— Halo (@Halo) January 30, 2022
Анонс Halo Infinite состоялся еще 8 декабря 2021 года. Игра сразу была высоко оценена сообществом и критиками.
Infinite - шестая часть о приключениях Мастера Чифа и четырнадцатая игра серии в целом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня SpaceX готовит к запуску сразу две ракеты. Для компании такой шаг может стать рекордом.
Тем временем подросток, который шантажировал Илона Маска планирует следить за самолетами и других миллиардеров.