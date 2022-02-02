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Приятно удивляют: стали известны цены моделей флагмана Samsung Galaxy S22

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 14:45
Приятно удивляют: стали известны цены моделей флагмана Samsung Galaxy S22 Фото: стали известны цены моделей флагмана Samsung Galaxy S22 (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

В сеть попали цены сразу всех моделей флагманского Samsung Galaxy S22. Базовый вариант обойдется в 799 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Front page tech.

Ценами накануне анонса линейки поделился инсайдер Джон Проссер. По его словам, новые модели компании Samsung будут стоить:

  • базовый Galaxy S22-799 долларов (22,7 тысячи гривен);
  • Galaxy S22+ - 999 долларов (28,3 тысячи гривен);
  • Galaxy S22 Ultra-1199 долларов (34 тысячи гривен).

Добавим, что цены принадлежат американскому рынку.

Вероятно, что стоимость линейки Galaxy S22 почти не изменилась после релиза Galaxy S21, поскольку Samsung пытается сыграть таким образом против другого техно-гиганта - Apple.

Анонс Galaxy S22 запланирован на 9 февраля.

Продажа Galaxy S22 Ultra начнется уже 25 февраля, а Galaxy S22 и Galaxy S22+ - 11 марта.

Напомним, РБК-Украина называло самые ожидаемые смартфоны 2022 года.

Тем временем Apple планирует добавить функцию терминала к своим мобильным телефонам.

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