ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые зафиксировали два рекорда среди молний

Новина українською →
Швейцария, Вторник 01 февраля 2022 12:02
Ученые зафиксировали два рекорда среди молний Фото: в ООН признали двух "рекордсменов" среди молний (фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили о двух рекордсменах среди молний. Первая подтвердила свой статус продолжительностью, другая же - длиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Register.

Что с предыдущими рекордами?

В 2012 году титул самой длинной по времени вспышки принадлежал молнии, которая пронеслась Францией. Вспышке длиной 321 км, которая была зафиксирована над Оклахомой в 2007 году - принадлежал другой рекорд.

Следующий рекорд по дальности был установлен уже над Бразилией в 2018 году. Тогда же молния пронеслась на расстоянии 709 километров. Рекордная вспышка была установлена над Северной Аргентиной 4 марта 2019 года. В тот день молния продолжалась в течение 16,73 секунды.

Дважды ударяют в одно и тоже место

Новые рекорды были установлены в местах, которые подвержены молний.

В 2020 году в Уругвае и северной части Аргентины был зафиксирован новый всемирный рекорд: продолжительность вспышки составила аж 17,102 секунду. Зато Соединенные Штаты Америки вернули свой предыдущий титул - в апреле 2020 года ВМО зарегистрировали молнию длина которой составляла 768 километров.

В ВМО отметили, что новые рекорды отнюдь не связаны с изменениями климата Земли. В частности, "молниеносные" достижения были зафиксированы благодаря спутникам, которые оборудованы специальными устройствами для наблюдения за молниями.

Напомним, РБК-Украина писала о грозе, устроившей "световое шоу" в Киеве последнее лето. Вспышки молнии продолжались до середины ночи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу