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Беременный мужчина и руки-сердце: Apple показала новые эмодзи

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Среда 02 февраля 2022 11:58
Беременный мужчина и руки-сердце: Apple показала новые эмодзи Фото: Apple показала новые эмодзи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple продолжает расширять выбор эмодзи. Каталог новых смайликов станет доступен после установки обновления iOS 15.4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Emojipedia.

С новым обновлением iOS, компания расширила выбор эмодзи, добавив несколько десятков новых идеограмм.

Среди новых эмодзи можно отметить:

  • смайлик, который плавится;
  • беременные персоны;
  • сложенные в сердце руки;
  • рукопожатие;
  • рентген;
  • диско-шар;
  • мыльные пузыри;
  • символ хамса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple 14 стал самым ожидаемым смартфоном года.

Также РБК-Украина рассказывало и о том, что Apple планирует добавить к своим телефонам функцию терминала.

В частности уже этой весной компания может презентовать iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G подключения.

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