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Британская компания научит искусственный интеллект воспринимать мир как человек

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Пятница 04 февраля 2022 12:05
Британская компания научит искусственный интеллект воспринимать мир как человек Фото: британская компания научит искусственный интеллект воспринимать мир как человек (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Британская компания CausaLens планирует научить прогностический искусственный интеллект воспринимать мир, как человек. Ученые уже получили финансирование в размере 45 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Сегодня одним из самых популярных применений искусственного интеллекта является его использование для попытки прогнозирования, чтобы определить будущий результат. В то же время алгоритмы нейросети иногда не учитывают много нюансов и причинно-следственных связей, что, со своей стороны, пагубно влияет на результат.

Стартап, который получил название CausaLens, разработал технологию, которая способна решить вышеуказанный вопрос, поскольку представлена как инструмент без кода, который способен работать без участия специалиста по анализу данных.

По словам генерального директора и соучредителя компании Дарка Матовского, цель стартапа заключается в том, чтобы научить искусственный интеллект воспринимать мир, как это делает человек.

Недавно компания получила финансирование в размере 45 млн долларов, что помогло ей увеличить собственные доходы на 500%. Сегодня же ее стоимость составляет почти 250 млн долларов.

Услугами CausaLens пользуются организации в сфере здравоохранения, финансовых услуг и государственного управления. Они применяют нейросеть для принятия решений и для привнесения большего количества причинно-следственных нюансов во время получения результатов.

"Человеческий организм - сложная система, и поэтому, применяя базовые парадигмы искусственного интеллекта, вы можете найти любую закономерность, корреляцию любого рода, и ничего не добьетесь. Но если вы примените методы причинно-следственной связи для понимания механики работы различных органов, вы сможете лучше понять истинную природу того, как часть влияет на другую", - рассказал Матовськи, объясняя использование нейросети в сфере здравоохранения.

Также работу искусственного интеллекта использовало и Агентство общественного здравоохранения, чтобы выяснить причины по которым некоторые люди воздерживаются от вакцинации от коронавируса. Таким образом они смогут разработать более эффективные стратегии расширения кампании прививки.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Британии нейросеть взяла участие в конкурсе среди программистов. Согласно результатам, она попала в 54% лучших программистов.

В частности, издание писало и о том, как в Германии использовали искусственный интеллект для улучшения движения транспорта.

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Великобритания Искусственный интеллект
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