Збій "Київстару", Twitter проти Німеччини та оновлення Telegram. Головне зі світу технологій

Збій у роботі мережі "Київстар"

Протягом декількох годин, абоненти "Київстару" зіткнулися з низкою проблем. Як виявилося пізніше, причиною збою було оновлення програмного забезпечення. Оператор доволі швидко розв’язав це питання та пообіцяв компенсацію власним клієнтам через тимчасові незручності.

"Ми будемо нараховувати компенсацію абонентам у яких були ці проблеми: або додаткові хвилини на дзвінки на інші мережі, або ж додатковий пакет мегабайтів в залежності від того якими тарифними планами вони користуються. Більшість абонентів отримають хвилини для дзвінків", - розповів PR-спеціаліст Олександр Фесенко.

Twitter оскаржує закон Німеччини

Соціальна мережа звернулася до суду через вимогу Німеччини щодо передачі конфіденційних даних користувачів поліції. Згідно з новим законом, країна вимагає видаляти незаконний контент й ділитися даними людей, які підозрюються у кримінальних злочинах.

Згідно з рішенням суду, Twitter передаватиме особисті дані лише тоді, коли скоєння злочину буде доведено.

"Зокрема, ми стурбовані тим, що зобов'язання активно ділитися даними про користувачів із правоохоронними органами змушує приватні компанії брати на себе роль прокурорів, повідомляючи правоохоронцям особисті дані клієнтів навіть за відсутності протиправних дій", - заявив один із представників соціальної мережі.

Британія планує навчити штучний інтелект сприймати світ, як людина

Компанія CausaLens планує й надалі розвивати прогностичну нейромережу після фінансування у розмірі 45 млн доларів. Штучний інтелект здатний прогнозувати результат без фахівця з аналізу даних.

Як відзначив генеральний директор компанії Дарка Матовський, стартап планує навчити нейромережу сприймати світ, як це робить людина.

Сьогодні ж послугами CausaLens користуються працівники сфери охорони здоров’я та навіть Агентство суспільної охорони здоров'я, щоб зрозуміти, чому деякі люди ігнорують вакцинацію проти коронавірусу.

Telegram випустив велике оновлення

У Telegram вийшло нове масштабне оновлення.

Що ж нового:

месенджер отримав функцію відеостікерів;

оновив функцію реакції на повідомлення та публікації;

збільшив список емодзі для реакцій;

змінив налаштування навігації між попередніми чатами;

виправив низку помилок.

Павло Дуров розкритикував месенджер-конкурента WhatsApp

Протягом чотирьох років стартап Boldend розробляв інструменти для злому месенджера WhatsApp. Це було необхідно для, нібито, боротьби з кібервійною.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що технічна команда WhatsApp є абсолютно некомпетентною, раз допустила настільки серйозні проблеми з безпекою месенджера.

"Важко повірити, що технічна команда WhatsApp є настільки некомпетентною. Telegram, як набагато сучасніший IM-клієнт, ніколи не мав таких серйозних проблем з безпекою", - заявив Дуров.

До мережі потрапив список цін на нові флагманські моделі Samsung Galaxy S22

Як відзначив інсайдер Джон Проссер, ціни на флагманські моделі Samsung Galaxy S22 починатимуться від 799 доларів:

базовий Galaxy S22 - 799 доларів (22,7 тисячі гривень);

Galaxy S22+ - 999 доларів (28,3 тисячі гривень);

Galaxy S22 Ultra - 1199 доларів (34 тисячі гривень).

Анонс Galaxy S22 запланований на 9 лютого, а продажі розпочнуться вже через декілька тижнів.

Apple розширила список емодзі

Нові смайлики стануть доступними вже після встановлення оновлення iOS 15.4.

До списку емодзі додали:

смайлик, який плавиться;

вагітні персони;

складені в серце руки;

рукостискання;

рентген;

диско-куля;

мильні бульбашки;

символ хамса.

Аналітики назвали найбільш очікувані смартфони у 2020 році

Згідно з даними аналітиків, рейтинг очолив iPhone 14. Друге місце посідає Samsung Galaxy S22, презентація якого очікується вже 9 лютого, а третє - Apple iPhone SE 3. Інші ж місця посіли смартфони китайських компаній:

Vivo V23

Xiaomi 12

Oppo Reno 7

OnePlus 10

Realme GT 2

Nokia X50

Honor Magic 3

Вчені зафіксували двох рекордсменів серед блискавок

Рекорди було зафіксовано в Уругваї та північній частині Аргентини у 2020 році. Тоді тривалість спалаху становила аж 17,102 секунду.

Тим часом у США зареєстрували найдовшу блискавку - 768 кілометрів.

Вчені попередили про те, що рекорди жодним чином не пов’язані зі змінами клімату.

Ілон Маск зізнався у любові до серії ігор Halo

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав Halo Infinite улюбленою грою. Після цієї заяви з ним зв’язався голова маркетингу Xbox Аарон Грінберг та запропонував підприємцю колаборацію гри з Tesla.

На думку останнього, спільнота була б рада побачити кастомізовану версію автомобіля Cybertruck у стилі космічної серії про пригоди Мастера Чіфа.