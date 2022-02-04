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Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 11:05
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью Фото: основатель Telegram раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал конкурентный сервис WhatsApp. Заявил о постоянных проблемах с безопасностью, которые существуют годами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дурова.

В 2017 году стартап Boldend начал разработку инструментов для взлома мессенджера WhatsApp, чтобы помочь в борьбе с кибервойной. Примечательно и то, что в создании стартапа участвовал член совета директоров Meta Питер Тиль. Подконтрольная ему структура инвестировала в Boldend почти 10 млн долларов. Впрочем, устранить уязвимость якобы удалось лишь в январе 2021 года.

Основатель Telegram заявил, что WhatsApp годами является потенциальной мишенью для хакеров и с момента создания мессенджера в нем всегда отмечались проблемы с безопасностью.

"Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна. Telegram, как гораздо более современный IM-клиент, никогда не имел таких серьезных проблем с безопасностью", - заявил Дуров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что WhatsApp, вслед за Telegram, планирует добавить функцию реакции на сообщение.

Также издание раскрывало все подробности последнего обновления мессенджера Павла Дурова.

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