ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Twitter против Германии. Соцсеть отказывается передавать информацию о пользователях

Новина українською →
Кельн, Вторник 01 февраля 2022 16:46
Twitter против Германии. Соцсеть отказывается передавать информацию о пользователях Фото: Twitter отказывается передавать информацию о пользователях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Twitter оспорила в суде требование Германии о передаче конфиденциальных данных пользователей полиции. Новый закон страны обязывает удалять незаконный контент и делиться данными людей, которые подозреваются в уголовных преступлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Новый закон Германии вступил в силу уже первого февраля.

Согласно с иском в административный суд Кельна, компания решила оспорить расширения правил Германии по борьбе с якобы разжиганием ненависти в сети. Также Twitter будет передавать личные данные правоохранителям только тогда, когда совершение преступления будет доказано.

Аналогичные иски подавали и Facebook и Google еще летом 2021 года.

"Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьезное посягательство на основные права граждан. В частности, мы обеспокоены тем, что обязательства активно делиться данными о пользователях с правоохранительными органами заставляет частные компании принимать на себя роль прокуроров, сообщая правоохранителям личные данные клиентов даже при отсутствии противоправных действий", - отметил представитель Twitter.

Что известно о скандальном законе Германии?

Он был принят еще в 2018 году якобы для борьбы с разжиганием ненависти. Согласно закону, социальные платформы, например, YouTube, Facebook и Twitter несут ответственность за удаление соответствующего контента. Также документ требует от компаний регулярно делиться отчетами о его соблюдении.

В мае правительство Германии расширило применение закона. Согласно новому регламенту, передача личных данных пользователей якобы будет помогать правоохранителям эффективнее бороться с правым экстремизмом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Нигерии вернули работу Twitter после семимесячной блокировки. Между правительством и компанией возник конфликт из-за отказа социальной сети соблюдать местные законы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Twitter
NEWS
ВОЗ об отмене карантина в странах: защитите людей другими способами
ВОЗ об отмене карантина в странах: защитите людей другими способами
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу