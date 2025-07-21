Санкції проти Латиніної та Балашова й атака дронів на Москву: новини за вихідні

В ніч на 20 липня безпілотники атакували Москву, а вже вдень президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських пропагандистів та проросійських блогерів.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Дрони атакували Москву

В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе та Калузької області.

Зокрема, у 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна.

Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.

Детальніше про деталі та наслідки атаки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Санкції проти антиукраїнської пропаганди

Український президент Володимир Зеленський в неділю, 20 липня, запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди.

Зокрема в санкційному списку опинились:

російська блогерка Юлія Латиніна,

український блогер Андрій Серебрянський ("Андрій Луганський"),

бизнесмен Геннадій Балашов,

екснардепка Наталія Королевська,

"Z-воєнкор" Тетяна Аксьоненко.

Зеленський також закликав Міністерство закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

РБК-Україна детальніше розповідало, що відомо про кожного з цих людей, та чому вони опинились під санкціями.

Свириденко провела перше засідання уряду

Новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела своє перше засідання уряду.

Свириденко поінформувала, що за результатами зустрічей на наступний тиждень готуються:

мораторій на перевірки бізнесу,

власне виробництво зброї,

відбудова.

Деталі по кожному з пунктів, можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Ілон Маск анонсував версію Grok для дітлахів

Мільярдер Ілон Маск анонсував версію чат-бота Grok для дітей. Відомо, що "дитяча версія" заснованого на штучному інтелекті бота матиме назву Baby Grok.

При цьому будь-яких деталей щодо Baby Grok мільярдер не надавав. Хоча й відомо, що чат-бот Grok 4 вийшов через кілька місяців після виходу Grok 3, що підтверджує величезні темпи розвитку штучного інтелекту.

Центр Києва сьогодні перекриють

У Києві сьогодні, 21 липня, діятимуть тимчасові обмеження руху. Причина - візит іноземних делегацій до столиці.

Подробиць наразі немає, однак мешканців та гостей міста просять врахувати тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

ДТП та аварії в Україні

На об’їзній дорозі біля Львова сталася масштабна ДТП. Семеро людей отримали травми та були госпіталізовані до лікарні, серед них - 17-річний підліток.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW, 21-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Renault Trafic, яким керував 41-річний львів’янин.

Значна кількість ДТП була зафіксована в неділю, 20 липня, й у Києві та Київській області.

Ще вдень Київ накрила сильна злива. Внаслідок чого затопило вулиці, а також зупинився громадський транспорт.

Вже за кілька годин після початку зливи стало відомо й про проблеми на дорозі. Серед іншого, раніше повідомлялось про проблеми на площі Галицькій.

Пізніше сталось ще кілька аварій, які суттєво ускладнили рух транспорту. На місця відразу прибули відповідні служби, проте на деяких ділянках дороги рух автомобілів було ускладнено.

Австралія передала Україні танки Abrams

Міністр оборони Австралії Річард Марлз повідомив, що Україна вже отримала більшу частину з 49 виділених країною танків. Решту, як очікується, поставлять найближчими місяцями.

Зазначено, що танки увійшли до пакета військової допомоги, яку було виділено Україні для захисту від Росії.

Наймасовіша атака на Павлоград

Цими вихідними Павлоград Дніпропетровської області пережив пекельну ніч і ранок. Окупанти атакували місто дронами та ракетами 19 липня.

Через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

Усик переміг Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу

Український боксер Олександр Усик цими вихідними переміг Даніеля Дюбуа у напруженому видовищному бою-реванші на переповненому вщент "Вемблі".

Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у чотирипоясну еру, забравши пояси WBA, WBO та WBC і IBF.

РБК-Україна повідомляло, як пройшов бій-реванш Усик - Дюбуа.

Погода в Україні

Погода в Україні цього тижня буде спекотною, проте з дощами. Хоча опади й не накриють всі регіони країни.

Детальніше ознайомитись з прогнозом погоди на цей тиждень можна в матеріалі РБК-Україна.