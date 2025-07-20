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Сильна злива паралізувала Київ: на яких вулицях проблеми з рухом

Україна, Неділя 20 липня 2025 17:09
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Сильна злива паралізувала Київ: на яких вулицях проблеми з рухом Фото: сильна злива накрила українську столицю (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві через значну зливу є проблеми з рухом транспорту на деяких вулицях міста. Серед іншого, повідомляється про проблеми на площі Галицькій - рух в напрямку Берестейського проспекту значно ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис першого заступника начальника Патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"До уваги учасників дорожнього руху. Через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - сказано у повідомленні.

Сильна злива паралізувала Київ: на яких вулицях проблеми з рухомФото: наслідки зливи у Києві (Патрульна поліція Києва)

Сильна злива паралізувала Київ: на яких вулицях проблеми з рухомФото: карта вулиць, де ускладнено рух транспорту (google.maps)

Нагадаємо, що у неділю вдень, 20 липня, Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, також зупинився громадський транспорт. Внаслідок негоди є проблеми з рухом в столиці.

А до цього, 17 липня, Львів та Львівську область накрила негода. Вулиці затопило після зливи. Це було вже вдруге за тиждень: 10 липня через зливу частину вулиць Львову було підтоплено, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований. Тоді за добу випала місячна норма опадів.

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