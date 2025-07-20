Спека повертається: де в Україні очікувати до +36 наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня буде спекотною. Проте дощів не уникнути, хоча опади накриють не всі регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 21 липня, дощ накриє майже всю територію України. Сухо буде лише на півдні та сході.

Температура повітря:

на півночі: вдень +23 +27 градусів, вночі +15 +18 градусів;

на сході: вдень +28 +33 градуси, вночі +17 +21;

у центрі: вдень +26 +31, вночі +16 +20 градусів;

на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +19 +22;

на заході: вдень +25 +31, вночі +14 +16 градусів.

Дощі у вівторок, 22 липня, накриють західні, північні, центральні регіони, а також Одеську та Миколаївську області. На заході, півдні та в центрі можливі грози.

Температура повітря:

на півночі: вдень +27 +30 градусів, вночі +16 +19 градусів;

на сході: вдень +30 +35 градусів, вночі +18 +22;

у центрі: вдень +29 +36, вночі +17 +21 градус;

на півдні: вдень +34 +36 градусів, вночі +20 +22;

на заході: вдень +25 +27, вночі +16 +19 градусів.

Середина тижня принесе спекотну та суху погоду. Грози у середу, 23 липня, очікуються лише у східних областях, а також у Херсонській області.

Температура повітря:

на півночі: вдень +25 +28 градусів, вночі +16 +18 градусів;

на сході: вдень +27 +34 градуси, вночі +18 +22;

у центрі: вдень +26 +32, вночі +18 +23 градуси;

на півдні: вдень +32 +34 градуси, вночі +20 +22;

на заході: вдень +24 +28, вночі +14 +19 градусів.

У четвер, 24 липня, дощі повністю відступлять. За прогнозами синоптиків, у всіх областях буде сонячно та спекотно.

Температура повітря:

на півночі: вдень +25 +28 градусів, вночі +15 +18 градусів;

на сході: вдень +28 +36 градусів, вночі +19 +23;

у центрі: вдень +27 +32, вночі +16 +21 градус;

на півдні: вдень +30 +36 градусів, вночі +21 +23;

на заході: вдень +25 +29, вночі +14 +17 градусів.

Під кінець тижня у п'ятницю, 25 липня, дощів знову повернуться, але опади очікуються лише на заході країни.

Температура повітря: