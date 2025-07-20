Усик переміг Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу: як пройшов бій століття

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у напруженому видовищному бою-реванші на переповненому вщент "Вемблі". Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у чотирипоясну еру, забравши пояси WBA, WBO та WBC і IBF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію боксерського поєдинку, який раніше ЗМІ охрестили "боєм століття".

Як пройшов бій-реванш Усик - Дюбуа

Перед початком поєдинку Гімн України а капела заспівала Надя Дорофєєва. Вийшло дуже потужно!

Сам же Олександр починав виходити у ринг спочатку під "Ave Maria" у виконанні Tommee Profitt та Stanaj - сучасну інтерпретацію класичної молитви, яка перетекла у пісню Василя Жадана "Браття" - трек, який у мільйонів асоціюється саме з виходом Усика на бій.

Бій розпочався з очікуваного тиску з боку Дюбуа. Пам'ятаючи про суперечливий момент з ударом нижче пояса у першому бою, британець з перших раундів намагався працювати по корпусу українця, використовуючи свою перевагу в габаритах. Усик, у свою чергу, діяв обережно, працюючи на ногах.

Перші три раунди пройшли більше у тактичній боротьбі, однак Усик все ж був переконливішим.

Перелом у бою настав у п'ятому раунді. Олександр знайшов свій ритм і почав розбивати захист британця своїми фірмовими багатоударними комбінаціями. Швидкість та боксерський інтелект українця стали для Дюбуа нерозв'язною задачею.

Британець почав пропускати все більше чистих ударів, сповільнюватися і втрачати впевненість. Це призвело до двох нокдаунів і нокауту!

Таким чином, для перемоги Усику знадобилося 15 хвилин!

Усик переміг Дюбуа (скриншот / DAZN)

Відзначимо один милий нюанс: Усик прибув на бій з талісманом від своєї доньки - іграшкою Ліолою, яка надає йому сил і наснаги.

Скільки грошей заробили Усик і Дюбуа

Поєдинок між Усиком та Дюбуа став найприбутковішим у кар'єрі як українця, так і британця.

За інформацією інсайдерів, загальний призовий фонд поєдинку сягнув неймовірної суми у понад 200 млн доларів, з яких Усик має отримати на виході левову частку - 65% від загального фонду, а саме 132,28 млн (це більше 5,5 млрд гривень!). Його суперник заробив 35% - близько 71,22 млн.

Ці суми виводять обох боксерів на абсолютно новий фінансовий рівень. Для обох спортсменів це абсолютні рекорди в кар'єрі. До цього найвищим гонораром для Усика були 114 млн доларів, які він отримав за бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі.

Для Дюбуа цей заробіток є ще більшим стрибком, адже його попередній рекорд становив всього близько 13 млн доларів, отриманих за бій проти Ентоні Джошуа.

Такі астрономічні суми стали можливими завдяки популярності Усика у світі, великому продажу квитків на "Вемблі", правам на трансляцію та глобальному попиту на платні трансляції (PPV) - сьогоднішній бій дивилися шанувальники боксу у понад 100 країнах.

Цікаві факти з біографії Усика

Олександр народився в Сімферополі. Його шлях до вершини розпочався з блискучої аматорської кар'єри, вершиною якої стало золото на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Але. В юності головною його пристрастю був не бокс, а... футбол. Він серйозно займався у школі "Таврії", грав на позиції лівого півзахисника і подавав великі надії. Однак у 15 років шлях у професійний футбол для нього закрився - родина не могла дозволити собі оплачувати дорогі тренування. Тоді Усик пішов у секцію боксу, яка була безкоштовною, і саме там розпочалася його легендарна кар'єра.

Перемога на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні запам'яталася не лише золотою медаллю. Після фінального бою Усик, який виступав із традиційною козацькою зачіскою - оселедцем, - станцював у ринзі запальний гопак. Цей яскравий прояв української ідентичності став візитівкою Усика.

Цю традицію він продовжує і досі, регулярно з'являючись на пресконференціях та офіційних заходах у вишиванках чи інших елементах національного українського костюма, щоразу підкреслюючи своє коріння на світовій арені.

Олександр Усик (фото: Getty Images)

За образом жорсткого бійця ховається тонка та творча натура. Усик пише вірші, які часто присвячує своїй дружині Катерині. Його поезія наповнена роздумами про життя, віру та кохання. Крім того, він встиг спробувати себе і в кіно: озвучив одного з персонажів в українському мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" та навіть зіграв невелику роль у голлівудському фільмі.

На відміну від багатьох зірок спорту, особисте життя Усика є зразком стабільності та відданості. Зі своєю дружиною Катериною він знайомий ще зі школи - вони сиділи за сусідніми партами. Разом вони пройшли весь шлях від перших кроків у спорті до світової слави.

Сьогодні вони виховують чотирьох дітей і є однією з найміцніших пар в українському спорті, що вкотре підкреслює важливість сімейних цінностей для чемпіона.

Олександр Усик з дружиною (фото: Getty Images)

Цікаві факти з біографії Дюбуа

Даніель виріс у величезній родині - у нього 10 братів та сестер. Рушійною силою всього клану є батько, Дейв Дюбуа, який зробив свої перші мільйони на вуличній торгівлі плакатами в Лондоні.

Він з дитинства бачив у своїх дітях майбутніх чемпіонів і вкладав у них усе. Через бокс Даніель навіть не ходив до школи - батько перевів його на домашнє навчання, щоб ніщо не відволікало від тренувань.

Ідея батька створити боксерську династію дала плоди. Молодша сестра Даніеля, Керолайн Дюбуа, є однією з найталановитіших боксерок світу, чемпіонкою WBC.

Цікаво, що в дитинстві, щоб потрапити до боксерського залу, вона видавала себе за хлопчика на ім'я Колін, адже дівчат туди брали неохоче. Вона вигравала юнацьку Олімпіаду, чемпіонати світу та Європи. Брат Прінс також займається боксом.

У 2020 році Дюбуа зазнав першої поразки у кар'єрі від Джо Джойса. Але це був не просто програш. Джойс методично цілив йому у ліве око, і в десятому раунді Дюбуа став на коліно, відмовившись продовжувати бій.

Пізніше діагноз шокував: подвійний перелом очної ямки та пошкодження нерва. Лікарі заявили, що якби він пропустив ще кілька ударів, то міг би назавжди втратити зір. Його звинувачували у боягузтві, але насправді він врятував свою кар'єру та здоров'я.

Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)

Промоутером Даніеля є не хто інший, як легендарний і водночас скандально відомий Дон Кінг. 93-річний функціонер, який колись вів справи Мухаммеда Алі, Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, взяв британця під своє крило. Це поєднання виглядає дивовижно: молодий нокаутер та патріарх боксу з минулої епохи. Щоправда, їхні стосунки не були безхмарними: кілька років тому Дюбуа навіть судився з Кінгом через невиплату гонорару.

Цікаво, що за межами рингу "Динаміт" перетворюється на свою протилежність. Це тиха, дещо незграбна і сором'язлива людина. Улюблене хобі, яке допомагає 27-річному британцю впоратися з тиском, - риболовля. Ця любов до спокою та усамітнення на природі різко контрастує з його вибуховим та агресивним стилем у ринзі, показуючи дві абсолютно різні сторони його особистості.

Реванш проти Усика був для Дюбуа головним шансом довести свою приналежність до еліти, і він бився гідно, але проти генія боксу його сили виявилося недостатньо.

Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)

Які рекорди побив Усик сьогодні

Сьогоднішня перемога - це не просто черговий захист титулу. Це входження в історію світового боксу з кількома унікальними досягненнями.

Абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях

Усик став одним із небагатьох бійців в історії (і третім після Теренса Кроуфорда та Наої Інуе у чотирипоясну еру), хто зміг стати абсолютним чемпіоном у двох різних дивізіонах. Зробити це у крузервейті та надважкій вазі - досягнення, яке ставить його в один ряд з легендарним Холіфілдом.

Перший абсолютний чемпіон хевівейту в еру чотирьох поясів

Хоча Леннокс Льюїс був останнім абсолютом, це було за часів трьох основних титулів. Усик - перший, хто об'єднав пояси WBC, WBA, WBO та IBF, ставши єдиним і беззаперечним королем дивізіону.

Закріплення статусу "Pound-for-Pound"

Ця перемога остаточно знімає будь-які питання про те, хто є найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Що буде далі з кар'єрою Усика

Майбутнє Олександра після такого історичного тріумфу має кілька векторів розвитку.

Трилогія з Тайсоном Ф'юрі

Це найбільш очевидний і комерційно привабливий варіант. Третій бій з "Циганським королем" може стати епічним завершенням однієї з найбільших саг в історії боксу.

Обов'язкові захисти

Боксерські організації (IBF, WBO та інші) вишикують у чергу своїх обов'язкових претендентів. Усику доведеться або проводити захисти, або звільняти пояси.

Прощальний бій у клітці

Українець і його команда ведуть попередні переговори з американською зіркою Джейком Полом про поєдинок за правилами ММА. Цей бій може й стати жирною крапкою в професійній кар'єрі Олександра.

Завершення кар'єри

Усик неодноразово говорив, що його головна мета - стати абсолютним чемпіоном. Досягнувши цієї вершини у 38 років, здолавши всіх найсильніших суперників, він має повне право піти з боксу непереможеним королем. Це був би ідеальний фінал для легендарної кар'єри, щоб присвятити час родині та своїй країні.

Олександр Усик (фото: Getty Images)