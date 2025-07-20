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Ілон Маск анонсував версію Grok для дітлахів: як її назвали

США, Неділя 20 липня 2025 20:33
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Ілон Маск анонсував версію Grok для дітлахів: як її назвали Фото: у Grok може з'явитися версія для дітей (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Мільярдер Ілон Маск, який серед іншого є власником соціальної мережі X (Twitter) та технологічного стартапу xAI, анонсував версію чат-бота Grok для дітей. Відомо, що "дитяча версія" заснованого на штучному інтелекті бота матиме назву Baby Grok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та допис Маска в X (Twitter).

"Ми збираємося створити Baby Grok від xAI - застосунок, присвячений контенту для дітей", - йдеться у дописі Маска.

При цьому будь-яких деталей щодо Baby Grok мільярдер не надавав. Відомо, що чат-бот Grok 4 вийшов через кілька місяців після виходу Grok 3 - це підтверджує величезні темпи розвитку штучного інтелекту.

Зазначимо, нещодавно спалахнув скандал з чат-ботом Grok, який розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітлера та Голокосту. Це коштувало посади генеральному директору X (Twitter) Лінді Яккаріно.

Окрім цього скандалу, на розробку Маска образилися росіяни. Чат-бот не тільки не піддається на російську пропаганду, але й "розносить" прихильників вторгнення Росії в Україну, що називається "по фактах". Все це дуже сильно розлютило росіян, які почали вимагати від Маска заблокувати Grok.

Попри усі скандали, компанія SpaceX Маска погодилася інвестувати два мільярди доларів у xAI. Також xAI шукає fullstack-інженерів (спеціалістів) із досвідом у мультимедіа, пропонуючи зарплату від 180 000 до 440 000 доларів на рік без урахування опціонів і бонусів.

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