Санкции против Латыниной и Балашова и атака дронов на Москву: новости за выходные

В ночь на 20 июля беспилотники атаковали Москву, а уже днем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских пропагандистов и пророссийских блогеров.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Дроны атаковали Москву

В ночь на 20 июля в Москве и пригородах была зафиксирована атака беспилотников. О взрывах и характерных звуках полета дронов сообщили жители Зеленограда, поселка Голубое и Калужской области.

В частности, в 15-м микрорайоне Зеленограда, по словам очевидцев, были слышны громкие взрывы, беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек. В некоторых домах выбило окна.

Также жители поселка Голубое отмечают, что во время мощных "хлопков" дрожали стены и окна в домах.

Подробнее о деталях и последствиях атаки, можно узнать в материале РБК-Украина.

Санкции против антиукраинской пропаганды

Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 20 июля, ввел санкции против антиукраинской пропаганды.

В частности в санкционном списке оказались:

российский блогер Юлия Латынина,

украинский блогер Андрей Серебрянский ("Андрей Луганский"),

бизнесмен Геннадий Балашов,

экс-нардеп Наталья Королевская,

"Z-военкор" Татьяна Аксененко.

Зеленский также призвал Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

РБК-Украина подробнее рассказывало, что известно о каждом из этих людей, и почему они оказались под санкциями.

Свириденко провела первое заседание правительства

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела свое первое заседание правительства.

Свириденко проинформировала, что по результатам встреч на следующую неделю готовятся:

мораторий на проверки бизнеса,

собственное производство оружия,

восстановление.

Детали по каждому из пунктов, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Илон Маск анонсировал версию Grok для детей

Миллиардер Илон Маск анонсировал версию чат-бота Grok для детей. Известно, что "детская версия" основанного на искусственном интеллекте бота будет иметь название Baby Grok.

При этом каких-либо деталей относительно Baby Grok миллиардер не предоставлял. Хотя и известно, что чат-бот Grok 4 вышел через несколько месяцев после выхода Grok 3, что подтверждает огромные темпы развития искусственного интеллекта.

Центр Киева сегодня перекроют

В Киеве сегодня, 21 июля, будут действовать временные ограничения движения. Причина - визит иностранных делегаций в столицу.

Подробностей пока нет, однако жителей и гостей города просят учесть временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

ДТП и аварии в Украине

На объездной дороге возле Львова произошло масштабное ДТП. Семь человек получили травмы и были госпитализированы в больницу, среди них - 17-летний подросток.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW, 21-летний житель Львова, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault Trafic, которым управлял 41-летний львовянин.

Значительное количество ДТП было зафиксировано в воскресенье, 20 июля, и в Киеве и Киевской области.

Еще днем Киев накрыл сильный ливень. В результате чего затопило улицы, а также остановился общественный транспорт.

Уже через несколько часов после начала ливня стало известно и о проблемах на дороге. Среди прочего, ранее сообщалось о проблемах на площади Галицкой.

Позже произошло еще несколько аварий, которые существенно усложнили движение транспорта. На места сразу прибыли соответствующие службы, однако на некоторых участках дороги движение автомобилей было затруднено.

Австралия передала Украине танки Abrams

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что Украина уже получила большую часть из 49 выделенных страной танков. Остальные, как ожидается, поставят в ближайшие месяцы.

Указано, что танки вошли в пакет военной помощи, которая была выделена Украине для защиты от России.

Самая массовая атака на Павлоград

В эти выходные Павлоград Днепропетровской области пережил адскую ночь и утро. Оккупанты атаковали город дронами и ракетами 19 июля.

Из-за российских ударов вспыхнули пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

Усик победил Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик в эти выходные победил Даниэля Дюбуа в напряженном зрелищном бою-реванше на переполненном до отказа "Уэмбли".

Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в четырехпоясную эру, забрав пояса WBA, WBO и WBC и IBF.

РБК-Украина сообщало, как прошел бой-реванш Усик - Дюбуа.

Погода в Украине

Погода в Украине на этой неделе будет жаркой, однако с дождями. Хотя осадки и не накроют все регионы страны.

Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на эту неделю можно в материале РБК-Украина.