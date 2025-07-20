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Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО

Росія, Неділя 20 липня 2025 02:46
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Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО Ілюстративне фото: дрони атакували Москв 20 липня (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 20 липня жителі Москви та Підмосков’я повідомили про атаку дронів. У Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано нову атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе та Калузької області.

Наприклад, у 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито знищила тринадцять ворожих безпілотників, які атакували російську столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби

Сильні звуки польоту дронів зафіксовано також у Калузькій області. Там, як стверджують місцеві мешканці, працює система протиповітряної оборони.

Офіційні особи РФ традиційно поки що не повідомляють подробиць про цілі або масштаби руйнувань.

Атака дронів у РФ 19 липня

У Москві та Ростові-на-Дону в ніч на 19 липня гриміли вибухи на тлі атаки безпілотників. Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.

У Дмитрові повідомляли, що "щось вибухнуло в полі" на тлі атаки безпілотників.

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Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО
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