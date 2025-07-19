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Австралія передала Україні більшу частину обіцяних танків Abrams: коли чекати на решту

Субота 19 липня 2025 07:02
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Австралія передала Україні більшу частину обіцяних танків Abrams: коли чекати на решту Фото: Австралія передала більшу частину списаних Abrams M1A1 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Австралія передала Україні більшу частину танків Abrams у рамках пакету військової допомоги на 160 мільйонів доларів.

Про це 19 липня оголосили в уряді країни, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз повідомив, що Україна вже отримала більшу частину з 49 танків. Решту, як очікується, поставлять найближчими місяцями.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного вторгнення Росії", - сказав міністр.

Зазначено, що танки увійшли до пакета військової допомоги, яку було виділено Україні для захисту від Росії.

Допомога Австралії Україні

Австралія активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Держава виділила фінансову допомогу на підтримку оборони України на понад 32 млн доларів.

У лютому 2024 року Україна подала запит на отримання від Австралії танків Abrams.

У серпні того ж року австралійська армія списала останній танк цієї моделі. Пізніше країна обіцяла передати Україні 49 одиниць M1A1 Abrams у рамках пакета військової допомоги.

Але постачання було відтерміновано. У травні 2025 року уряд Австралії оголосив, що відправив в Україну партію списаних Abrams, незважаючи на невдоволення цією угодою окремих американських чиновників.

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