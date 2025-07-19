Австралія передала Україні більшу частину обіцяних танків Abrams: коли чекати на решту

Австралія передала Україні більшу частину танків Abrams у рамках пакету військової допомоги на 160 мільйонів доларів.

Про це 19 липня оголосили в уряді країни, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначено, що танки увійшли до пакета військової допомоги, яку було виділено Україні для захисту від Росії.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного вторгнення Росії", - сказав міністр.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз повідомив, що Україна вже отримала більшу частину з 49 танків. Решту, як очікується, поставлять найближчими місяцями.

Допомога Австралії Україні

Австралія активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Держава виділила фінансову допомогу на підтримку оборони України на понад 32 млн доларів.

У лютому 2024 року Україна подала запит на отримання від Австралії танків Abrams.

У серпні того ж року австралійська армія списала останній танк цієї моделі. Пізніше країна обіцяла передати Україні 49 одиниць M1A1 Abrams у рамках пакета військової допомоги.

Але постачання було відтерміновано. У травні 2025 року уряд Австралії оголосив, що відправив в Україну партію списаних Abrams, незважаючи на невдоволення цією угодою окремих американських чиновників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.