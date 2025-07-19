Наймасовіша атака: Росія гатила по Павлограду дронами та ракетами
Павлоград Дніпропетровської області пережив пекельну ніч і ранок через російську масовану атаку на місто 19 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака в Telegram.
"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - повідомив Лисак.
За його словами, через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.
"Вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки. По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус", - додав Лисак.
Зазначено, що ввечері, 18 липня, через атаку на Марганецьку громаду постраждав 57-річний чоловік. Лисак попередив, що повітряна тривога через атаку росіян, як і раніше, триває.
Атака РФ 19 липня
Росія запустила балістичні ракети і дрони в бік України ще ввечері, 18 липня.
Вночі в Києві внаслідок атаки дронів був уламок дрона, що впав на житловий будинок у Дарницькому районі. У Павлограді пролунали вибухи.
Також російського удару зазнала Одеса. Унаслідок атаки росіян у багатоповерховому будинку загорілися кілька поверхів. Одна жінка загинула, кілька людей дістали поранення.
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