Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера

Польща не повинна допустити ситуації, коли ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера залишать кавалером вищого ордена країни, а українського президента Володимира Зеленського позбавлять цієї нагороди.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Х .

Сікорський висловив сподівання, що після рішень капітули та польського президента Кароля Навроцького державна нагорода не перетвориться на політичний нонсенс.

"Сподіваюся, що після рішень капітулу та президента Навроцького не складеться така ситуація, коли колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який бере гроші у Путіна, залишиться кавалером Ордена Білого Орла, а того, хто бореться проти Путіна, позбавлять цього звання", - написав він.

Чому виникла загроза відкликання ордена

На сьогодні заплановано засідання капітули Ордена Білого Орла. Кароль Навроцький виступив з ініціативою внести до порядку денного розгляд питання про позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди.

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Приводом стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "героїв УПА".

Відповідно до польського законодавства, для ухвалення такого рішення однієї ініціативи президента та розгляду капітулою замало. Процедура обов’язково потребує контрасигнації - офіційного схвалення та підпису прем’єр-міністра Польщі.

Володимир Зеленський був нагороджений Орденом Білого Орла у квітні 2023 року під час візиту до Варшави. Нагороду вручили за заслуги у поглибленні відносин між країнами, зміцнення безпеки та захист прав людини.

Водночас екс-канцлер ФРН Герхард Шредер, відомий своєю роботою на російські енергетичні компанії, є кавалером цього ж польського ордена ще з 2002 року.