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Київ накрила потужна злива: вулиці затопило, транспорт стоїть (відео)

Неділя 20 липня 2025 16:25
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Київ накрила потужна злива: вулиці затопило, транспорт стоїть (відео) Фото: у Києві затопило багато вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У неділю вдень, 20 липня, Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, також зупинився громадський транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, приблизно о 15:40 в столиці почався сильний дощ. Внаслідок зливи затопило вулиці (особливо центр), також вода потрапляє на вхід біля станцій метро. Відповідні кадри поширили у мережі.

Крім того, місцеві пабліки пишуть, що у деяких районах через дощ зупинився громадський транспорт, у зв'язку з чим можуть бути затримки в графіку руху.

Негода в Києві

Нагадаємо, що 28 червня, у суботу, столицю накрив град із грозою. Унаслідок цього в окремих районах столиці затопило вулиці, а на вулиці Гарматній через дощ зрадів умовний "водоспад".

Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці приспустять головний прапор країни.

Також згідно з прогнозами Укргідрометцентру, того дня до кінця доби очікувалися пориви вітру зі швидкістю 15-18 метрів на секунду.

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