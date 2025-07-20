Київ накрила потужна злива: вулиці затопило, транспорт стоїть (відео)
У неділю вдень, 20 липня, Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, також зупинився громадський транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зокрема, приблизно о 15:40 в столиці почався сильний дощ. Внаслідок зливи затопило вулиці (особливо центр), також вода потрапляє на вхід біля станцій метро. Відповідні кадри поширили у мережі.
Крім того, місцеві пабліки пишуть, що у деяких районах через дощ зупинився громадський транспорт, у зв'язку з чим можуть бути затримки в графіку руху.
Негода в Києві
Нагадаємо, що 28 червня, у суботу, столицю накрив град із грозою. Унаслідок цього в окремих районах столиці затопило вулиці, а на вулиці Гарматній через дощ зрадів умовний "водоспад".
Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці приспустять головний прапор країни.
Також згідно з прогнозами Укргідрометцентру, того дня до кінця доби очікувалися пориви вітру зі швидкістю 15-18 метрів на секунду.
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