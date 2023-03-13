Санкції проти букмекерських контор та рекордні втрати РФ під Бахмутом: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Україна ввела санкції проти низки російських букмекерських контор

В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб.

Зеленський пояснив, що указ проти низки російських букмекерських контор це новий санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Росією.

До списку санкцій РНБО потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch". Серед них українське ТОВ "Паріматч" та російська "дочка".

У неділю, 12 березня, Parimatch повідомила про призупинення діяльності в Україні.

Протести у Молдові

Голова молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в Молдові.

Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуація у Молдові. РФ причетна до організації масових протестів у Кишиневі проти влади, зокрема і сьогоднішнього мітингу, організованого партією "Шор".

Невідомі заявили про мінування аеропорту у столиці Молдови у неділю, 12 березня. Поліція провела евакуацію.

Президент Чехії відвідає Україну у квітні

Про це він домовився сьогодні під час телефонних переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Зеленський запросив переговори з Павелом і був зацікавлений у тому, щоб вони відбулися якомога швидше після інавгурації. Він хотів привітати Павлова зі вступом на посаду.

Польща хоче оприлюднити документи про російську корупцію в Європарламенті

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що міністр внутрішніх справ Польщі покаже документи, пов'язані зі справою.

"Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були та російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту", - сказав Моравецький