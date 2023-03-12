У Молдові проросійську партію звинуватили у спробі держперевороту

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Окрім цього депутат від партії "Дія та солідарність" Маріан Раду заявив, що "Шор" провокує громадян він також подякував поліції за роботу на протесті.

За словами Гросу, мітинги являються "ще однією спробою деяких політичних сил та злочинних угруповань дестабілізувати ситуацію в країні". Окрім цього на протестах було зафіксовано велику кількість порушень.

"Хочу подякувати правоохоронним органам за забезпечення порядку", - підкреслив Гросу,

Він зауважив, що останнім часом правоохоронні органи неодноразово припиняли спроби організувати в Молдові безлади.

"Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна легітимної влади в Кишиневі, щоб передати нашу країну в розпорядження Росії, зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Росія могла використати Молдову у війні проти України", - заявив Гросу.