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У Молдові проросійську партію звинуватили у спробі держперевороту

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Молдова, Неділя 12 березня 2023 22:44
У Молдові проросійську партію звинуватили у спробі держперевороту Фото: у Молдові проросійську партію звинуватили у спробі держперевороту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Голова молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Окрім цього депутат від партії "Дія та солідарність" Маріан Раду заявив, що "Шор" провокує громадян він також подякував поліції за роботу на протесті.

За словами Гросу, мітинги являються "ще однією спробою деяких політичних сил та злочинних угруповань дестабілізувати ситуацію в країні". Окрім цього на протестах було зафіксовано велику кількість порушень.

"Хочу подякувати правоохоронним органам за забезпечення порядку", - підкреслив Гросу,

Він зауважив, що останнім часом правоохоронні органи неодноразово припиняли спроби організувати в Молдові безлади.

"Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна легітимної влади в Кишиневі, щоб передати нашу країну в розпорядження Росії, зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Росія могла використати Молдову у війні проти України", - заявив Гросу.

Нагадаємо, раніше поліція Молдови попереджала про можливі провокації на акції протесту, яку анонсували проросійські сили.

Крім того, поліція Молдови сьогодні заявила про причетність російських спецслужб до організації мітингів у країні. Деяких учасників мережі, яка планувала дестабілізувати ситуацію у Молдові, затримали.

Також сьогодні у Кишиневі повідомили про мінування аеропорту. Персонал та пасажирів евакуювали.

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