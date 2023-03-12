В Херсонській області партизани підірвали залізничну колію

Сьогодні, 12 березня, в Херсонській області українські партизани підірвали залізничну колію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Партизани продовжують чинити спротив росіянам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Херсонській області, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ, учасники партизанського руху “Атеш” підірвали залізничну колію.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Внаслідок пригоди рух поїздів було зупинено.

Після чого росіяни викрали родину кримського татарина, якого звинувачують у пошкодженні залізниці

Також повідомлялося, що партизани розмалювали графіті з українською символікою різних міст в окупованому Криму.

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