Parimatch після санкцій припинила свою роботу в Україні

Сьогодні, 12 березня, Parimatch повідомила про призупинення діяльності в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Parimatch у Facebook .

Parimatch відповідно до санкцій проти низки російських букмекерських контор, припинила діяльність в Україні та заблокувала свій сайт.

За словами компанії, наразі вони збираються повернути гроші клієнтів, які нині знаходяться на їх балансах.

"Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі", - йдеться в заяві.

Крім того, вони повідомили, що сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Parimatch за 2023 складає 485 мільйонів гривень.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

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