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За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч

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Україна, Неділя 12 березня 2023 08:53
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 12 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 12 березня, українські військові ліквідували за добу 1090 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 159090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 7 ББМ та дві ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6769 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2487 (+4) од,
  • РСЗВ - 493 (+0) од,
  • засоби ППО - 259 (+2) од,
  • літаків - 304 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+0),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5348 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 242 (+0)

Як повідомлялось, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.

Зокрема, українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.

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