За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За даними на ранок неділі, 12 березня, українські військові ліквідували за добу 1090 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 159090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 7 ББМ та дві ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3466 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6769 (+7) од,
- артилерійських систем - 2487 (+4) од,
- РСЗВ - 493 (+0) од,
- засоби ППО - 259 (+2) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5348 (+4) од,
- спеціальна техніка - 242 (+0)
Як повідомлялось, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.
Зокрема, українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.
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